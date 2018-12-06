韓國瑜就職典禮 開放120家擺攤盼有上億觀光財

2018-12-06 12:55

〔記者葛祐豪／高雄報導〕準高雄市長韓國瑜於12月25日的就職典禮，將開放120家攤商擺攤，讓小市民一起同歡，預估當天將吸引爆棚的2、3萬人，連同食宿交通，保守估計可望為高雄帶來上億元觀光財。

外界關注高雄市長當選人韓國瑜12月25日的就職典禮，準高雄市新聞局長王淺秋今天表示，韓國瑜將摒棄過去在市政府辦公室簽署第一份公文的慣例，改在河東路、民生路底的愛河畔地標「鰲躍龍翔」。

韓國瑜就職的最大亮點，除了韓國瑜從棧貳庫搭乘愛之船，在愛之船國賓站上岸外，現場也將開放120家攤商擺攤做生意，讓市井小民也能發個小財。

王淺秋說，攤商排隊申請的時間在12月8日上午10時至10時25分，地點在地方法院前的河東路，現場將發放號碼牌後，接著抽籤。另外還有30家公益攤商，由社會局篩選，地點在中正路上。

王淺秋說，攤商將從12月24日下午2時開始擺攤，一直延續到25日中午，希望藉由市長就職典禮，延續歡樂派對氣氛，讓愛河成為觀光亮點。

當天雖然是平日，但全台韓粉眾多，目前愛河周邊飯店的訂房已幾乎滿房，場地最多可容納1萬4000人，目前主動報名參加者已達2、3萬人。

觀光業者估計，韓國瑜的就職典禮，連同食、宿、交通等，保守估計可望為高雄帶來上億元觀光財。

當天邀請名單，企業家包括南僑化工董事長陳飛龍、遠東集團董事長徐旭東、台泥董事長張安平等人，此外，大善人陳樹菊、導演李行及歷任高雄市長等，都在受邀之列，同時也會邀請農漁民工等弱勢偏鄉代表。

王淺秋說，至於當天的表演及演奏曲目，除了邀請原住民團體表演外，不論是好聽的歌、好的藝人、歌手都不用分彼此，節目流程的內容與細節仍待最後確定。

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