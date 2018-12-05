若龍崎掩埋場撤案 黃偉哲：設立地景公園是重要目標

2018-12-05 22:40

〔記者邱灝唐／台南報導〕由於台南市牛埔里長陳永和在市長選舉中獲得的高票數，讓爭議逾10年的龍崎事業廢棄物綜合處理中心計畫，再度成為各界關注焦點。準市長黃偉哲也說將以民意為依歸，未取得共識前絕對不會發照，若此計畫最終撤案，設立月世界地景公園就是重要目標之一。

在這次台南市長選舉堪稱驚奇的陳永和，以環保理念和反對龍崎掩埋場等訴求，獲得11萬7千餘票，讓各界不得不重視此案。

黃偉哲表示，撤除設置案雖然是中央的權責，但在地方未取得共識之前，絕對不會核發水土保持的施作執照，讓此案沒有動工的機會，就任後也將在行政院會強力表達地方的民意，盼中央謹慎處理，儘早解決掩埋場的設置爭議。

這些承諾讓反對派相當振奮。陳永和認為，黃偉哲應表現出更積極的撤案態度，否則每四年就要戰一次實在很累人；台南市環境保護聯盟理事長黃安調也說，掩埋場位於斷層帶、地質脆弱，根本不適合在此地設置，尤其該地還位於二仁溪上游，若是埋在地下的廢棄物不慎滲透至大自然，那麼花費40億、數十年的二仁溪整治工程將前功盡棄，而大家也對黃偉哲的承諾有深切期待，現在就看經濟部的態度。

另外，若此計畫最終撤案，地方人士心心念念的月世界地景公園是否有望?黃偉哲則說，若是如此，將逐步規劃連同龍崎工廠內逾300公頃的場域，設立月世界地景公園就是重要目標之一。

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