館長稱「韓國瑜殺人放火與小弟無關」 陳沂開砲了！

2018-12-05 21:02

〔即時新聞／綜合報導〕網路紅人「館長」陳之漢選前力挺國民黨高雄市長當選人韓國瑜，近期內聞悉韓的小內閣名單任用涉貪官員，陳就此與韓國瑜劃清界線，藝人陳沂見狀對館長重砲抨擊。

館長今（5）日在遊戲直播中指出，「從今爾後，韓國瑜殺人放火與小弟無關！」、「我再講一次，從今爾後，韓國瑜他要選誰，他要做什麼事，他要做甚麼政策，不要再問館長」，與選前和韓國瑜一起直播、透過臉書相互支持的狀況相比，態度180度大轉變令外界相當傻眼。

藝人陳沂在臉書中砲轟館長的態度，並質疑館長對於自己生產、販售的「那些醜玩意」，在賣給消費者後如果發生不良問題，是否也會對消費者表示「與我無關，自生自滅吧」？陳沂也提到，館長認為自己害柯文哲贏得驚險，「真的把自己想得太重要了」。

許多網友看見貼文後，均對陳沂感到認同，紛紛留言指出「因為快不紅了，只好拼命炒新聞」、「個人覺得大家都太重視他了」、「醜玩意還一堆人爭相搜集購買」、「自以為勒」、「哭哭說他不擔心自己沒市場、沒人氣，只擔心以後不能捐錢做善事」。

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