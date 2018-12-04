重兵看守防爭議！驗票第二天 霹靂小組荷槍實彈護票

2018-12-04 23:22

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長選舉驗票第一天，出現爆料滿天飛的情況，今（4日）驗票進入第2天，為避免再有不必要的傳言，選委會10樓的驗票會場，已派駐霹靂小組荷槍實彈巡邏維護秩序，9樓存放選票處則由法警或選委會人員看守，避免閒雜人等靠近，以維持驗票公正性。

綜合媒體報導，原本選委會9樓為提供媒體與其他人員休息的場所，但有民眾反應，一般人竟可以輕易進出9樓存放選票處，儘管選票被鎖在庫房裡，但為了避免驗票相關人員的耳語，被加油添醋後爆料而影響驗票的公正性，因此將原有10樓非驗票相關人員進出的規定擴大到9樓，連媒體都不能任意進出，只能在1樓大廳等候。

報導指出，選委會10樓驗票會場外，有多名台北市刑警大隊特勤中隊派駐的霹靂小組，各個荷槍實彈來回巡視。2004年總統大選驗票，為避免有心人士中途截票，霹靂小組在選票運送過程中也全程緊跟，當時派出的人數及規格，比此次驗票還要高。

北院表示，由於法警人數沒辦法全面維護現場，因此有協調北市警局派員支援；北市刑大則表示，因應驗票勤務之需要，市警局規劃特勤中隊前往護票，全程全副武裝進行巡視，該勤務會持續到驗票結束。

另外，這2天總共驗了423箱的選票，驗票進度為27.06%、已逾1/4；若依此進度推估，最快8天後、下週三即可驗完。

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