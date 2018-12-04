高雄市代理市長許立明：鼓勵與支持市府官員被留用

2018-12-04 11:54

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市新科市長韓國瑜傳出將留用現任副市長楊明州，對此，高雄市代理市長許立明今早受訪時強調，「高雄的進步與轉型，遠遠超過藍綠之上」，未來韓市長如果借用高雄市政府的政務官或事務官，他都站在鼓勵與支持的立場，也希望被留用的同仁部不要有心理壓力。

雖然韓國瑜留用楊明州的消息已沸沸揚揚，但雙方都尚未親口證實，許立明今天上午也說，這部分沒有獲得證實，他也沒有資訊。

但許立明強調，選舉已經結束，他深愛高雄這個城市，「高雄的進步與轉型，遠遠超過藍綠之上，未來韓市長如果借用高雄市政府的政務官或事務官，他都站在鼓勵與支持立場」。

許立明表示，每位事務官都是國家的「公共財」，特別是高階事務官，更是國家長期培養的人才，不應過度涉入政黨競爭之中，要為國家與政府所用。

許立明說，當然前提是韓國瑜市長願意借重他們的長才，他希望被徵詢與留用的同仁，不要有心裡壓力，現在已經不是1、20年前那種政黨之間要殺得你死我活的威權時代。

針對韓國瑜的就職典禮選在愛河，許立明認為，愛河與亞洲新灣區是高雄市這1、20年發展的重要地點，包括河川整治與沿岸觀光等，「韓市長願意用就職典禮來帶動愛河的行銷，這是非常好的一件事情」。

至於前市長陳菊是否出席韓國瑜的就職典禮？許立明表示不清楚。

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