賀台北「阿北」當選 彰化骨科醫師送1000塊雞排

送雞排首日湧現人龍。（記者張聰秋攝）

2018-12-03 18:12

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化市開業骨科醫師陳彥名慶賀「阿北」台北市長柯文哲連任成功，花5萬元向經營20年炸雞排店訂了1000塊現炸雞排，今天起分10天每天發送100塊請民眾吃，今天下午4點開始發放，搶得頭香的謝姓阿嬤帶著孫女，提早2個小時到場排隊，每人限領1塊，阿嬤額外自己再買5塊要與家人分享，許多民眾晚了幾步只好明天再來，也有大竹國小學童，4點學校一放學快馬加鞭衝到排隊人龍，沒排進前100名，當場大喊「蛤，我們要上課耶…」，難掩失望表情。

骨科醫師陳彥名挺柯P送雞排的消息，經由醫師臉書發出，未開業之前，他任職衛生福利部彰化醫院，曾為了健保刪減問題槓上健保署，離開醫院自行回到家鄉開業後仍未改其直率敢說敢做的個性。

1000塊雞排從今天起到星期五（7日），以及下星期一到星期五（10日到14日）共10天，每天下午4點放號碼牌、4點半開始發送，發放地點距離陳彥名診所約5、600公尺距離，就在大竹派出所旁邊的「搶食雞」雞排店。

下午2點，雞排店尚未營業，店家還在備料，就有不少民眾前來排隊，也有行動不便者以輪椅代步加入排隊，謝姓阿嬤帶著小孫女排到第1位，而3點不到，人龍從店門口綿延到巷弄，巷弄就在大竹國小前門，4點一到，學童步出校門知道人龍已經超過100人了，不用再排隊了，沒免費的可以吃，學童難掩失望的表情，也有學童說，不公平啦！要上課耶。還有學童說，好過份喔！排不到！

陳彥名說，出身醫界的柯文哲超越藍綠，他同樣身為醫師以柯文哲為榮，很欣賞柯文哲做事不拿錢、用理念執政的風格，目前他1天約可看100個病患，想說1天發送100份雞排，發10天以送雞排力挺柯文哲，也感謝鄉親支持他返鄉開業。

「大竹地區是彰化市郊區，難得可以這麼熱鬧，發放雞排活動讓民眾出來曬曬太陽，也是一樁美事。」陳彥名說，他和太太都很支持柯P，家裡的錢是太太在管，平常他也沒花什麼錢，5萬元雞排費用他自己的零用錢就夠付。

雞排業者說，做了近20年生意，首次接到這麼大筆的訂單，他特別提供專用紙袋給陳醫師使用，紙袋書寫「超越藍綠、改變成真」等內容，呼應這次活動。

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