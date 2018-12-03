驗票首日會驗完208個票匭 達成進度13.3％

台北地院3日赴北市選委會進行驗票程序。（台北市攝影記者聯誼會提供）

2018-12-03 18:16

〔記者張文川／台北報導〕台北市長落選人丁守中聲請重新計票，台北地院啟動驗票首日，傍晚已將大安文山區的208個投開票所的選票全數領出，法院已決定今天會把這208個票匭全部驗完，而全市投開票所共1563個，首日達成進度為13.30%，將近7分之1，依此進度推估，最快8天就可完成驗票。

北院指出，大安區的全部選票今天已經全部驗完，已開始領部分文山區的選票進行驗票。

由於今日中午有疑似柯文哲陣營律師在PTT八卦板爆料經手的驗票進度，宣稱驗了3000票，只出現一張爭議選票，原本是歸為2號丁守中的選票，但發現2號丁守中、5號李錫錕都有蓋票選印記，戳章位置不似是對折轉印，因此被列為爭議選票，影印註記後待合議庭評議這張選票是否有效。

對此，台北地院不予證實，特地重申合議庭從一開始就有跟柯、丁雙方陣營的代理人說明，不要對外說明驗票經過及細節，雙方代理人也有確實轉達給支援驗票的律師，希望驗票相關人員謹守規則。

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