「阿北」辦感恩簽唱會 柯P：超越藍綠是求「和諧共存」

柯文哲今舉辦感恩簽唱會，致詞時談到，他主張所謂超越藍綠不是把藍綠消滅，而是藍綠有不同思維，都能在社會中並存。（記者方賓照攝）

2018-12-02 18:27

〔記者沈佩瑤／台北報導〕九合一選舉落幕，台北市長柯文哲驚險連任成功，今天下午在市府前廣場舉辦「阿北回來了」感恩簽唱會答謝柯粉。他致詞時談到，他所謂的超越藍綠不是把藍綠消滅，而是藍綠有不同思維，都能在社會中並存，就如同過去治療癌症會認為應該把癌症挖掉，但現在慢慢的發現，有時候不要挖掉，病人的存活率更高，因此「和諧共存」是一種新的概念。

柯指出，他認為台灣價值還是「民主、自由、多元、開放、法治、人權、關懷弱勢、永續經營」這些普世價值，民主政治必須為人民所共有，人民有資格、有權利來參與政治，政治不再是政二代、富二代的專利，民主應當是在台灣要真正的落實，讓政治為人民所共有。

「其實我發現政治不用那麼複雜，就是很簡單的道理，有人說這不是應該要這樣做的嗎？」柯坦言， 現在政府離對的標準還很遠，所以他倒覺得有各種想法，有時候政策會轉彎 ，但一定要有數據要跟人民說為什麼，去尋求一個大家討論，所以政府要可信，法律是給人民遵守用的。

柯也直言，另外就是要誠實地說，即使一直到今天，台灣都不是真正的法治國家，因為在台灣常常守法就是沒有辦法的意思，有關係的人沒關係，沒關係的人才有關係，所以還是要努力讓台灣成為真正的法治國家，法律應當成為人民唯一遵循的標準，但要做到這標準，法本身要要合情合理合法。

對於未來四年，柯強調還是要有一個概念，他的政治目標就是建立對的社會，至於什麼叫對的社會，就是政府可信的，講話要讓大家相信，第二公務員是服務人民的， 法律是給人民遵守用的，再來，監獄是關有罪的人。

講到政府應該是服務人民，柯更打趣問台下支持者，「難道你會繳一筆錢給人家來管你嗎？你不會那麼賤吧？」現場哈哈大笑。 柯接著說，所以公務員是服務人民的，心態上要改變，政府不是管理人民的。

他最後強調，他的政治原則只有三個，對的事情做、不對的事情不要做、認真做，跟大家講，未來四年，他還是會用「簡單的心面對複雜的世界」，其實世界上的是沒有那麼複雜，希望用最簡單的原則，不管這個世界怎樣的複雜，一步一步把他做好，相信台北可以更好，大家一起努力，還是那句話，除了感謝還是感謝，謝謝大家願意支持一種新的政治價值在台灣出現。

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