陳英鈐延後辭職為年終？中選會：12/3才生效

2018-12-01 10:15

〔記者黃欣柏／台北報導〕今年九合一大選因公投綁大選等原因，投、開票時間均創新高，被譏為「全台罰站日」，事後中央選舉委員會主委陳英鈐向行政院請辭，但近日幾次中選會公告卻又寫陳「休假」，讓外界質疑陳是為了撐到12月1日以後再下台，以符合領取年終獎金資格；中選會稍早發布新聞稿表示陳的辭職生效時間是12月3日，但未對年終一事做出回應。

根據中選會近日發布之公告，陳英鈐目前仍為休假狀態，職務由副主委陳朝建代行，國民黨發言人洪孟楷日前為此在臉書發文質疑：「陳英鈐休假不辭職為哪樁？多領1.5個月年終獎金！根本無恥！」

洪孟楷同時也貼出公務人員年終獎金規定，指政務人員只要12月1日仍在職，就可領取1.5個月年終獎金，因此陳的「假請辭真休假」將可拿走約30萬元年終獎金。

中選會稍早發布新聞稿指出，陳英鈐是在上月25日向行政院長賴清德口頭請辭，翌日再以書面向行政院提出於12月3日辭職，並經行政院核准生效。

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