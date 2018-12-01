中選會主委請辭昨仍「休假」 藍營質疑為30萬年終

2018-12-01 09:38

〔記者施曉光／台北報導〕中選會主委陳英鈐日前為這次九合一選務亂象請辭獲准，但中選會昨日公告公投及九合一選舉的公文上面，卻顯示陳英鈐是「休假」中，國民黨發言人洪孟楷為此在臉書發文質疑，對照公務人員發放年終獎金規定，政務人員在11月30日前辭職者無法獲得，12月1日仍在職者可獲得1.5個月年終獎金，「所以陳英鈐的假請辭真休假，將可多獲得高達30萬元的年終獎金，為了30萬而死賴中選會主委位子，根本無恥！而士大夫無恥、更是國恥！」

洪孟楷並質問行政院長賴清德，11月25日接受陳英鈐請辭，直到30日都還沒有生效，「這是行政院的包庇，還是中選會的怠惰，或是陳英鈐個人的見錢眼開？」

他說，中選會把九合一大選選務搞得亂七八糟，讓邊投票邊開票史上最大烏龍，這樣的主委還能多領30萬元才下台，拿納稅人的錢來養這樣的官員，不覺得臉皮厚到離譜嗎？

他還說，民進黨政府當初力薦陳英鈐接任中選會主委，如今選務如此，還未檢討，卻讓陳英鈐拍拍屁股走人，他強力要求陳英鈐即刻道歉下台，並且絕對不能領取這30萬的年終獎金。

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