盧秀燕訪顏家這麼說...議員痛批：國民黨赤裸裸的利益交換

國民黨籍台中市長候選人盧秀燕在當選台中市長後忙於謝票。（資料照）

2018-11-30 20:50

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨籍台中市長候選人盧秀燕，在當選台中市長後忙於謝票，日前也拜訪了前立委顏清標家族，談到顏清標的女兒顏莉敏將爭取副議長一職，盧秀燕表示「放心我不會被她罵到，我們都會配合」。對此民進黨台北市議員周威佑不敢置信表示：「國民黨就是這樣赤裸裸的利益交換」？

日前盧秀燕謝票拜訪顏家時，顏清標說「連我爸跟我曾孫都請出來幫忙」，表示整個家族挺盧秀燕是義無反顧，而盧秀燕也搭顏清標女兒、想爭取副議長一職的議員顏莉敏肩膀表示，「未來還要拜託年輕『副議長』多多牽成、多多牽成。放心我不會被她質詢到，不會被她罵到，因為我們都會配合。」

對此周威佑今（30）晚在臉書發文，對於盧秀燕選後特地跑到顏清標家裡，說她未來都會配合的行為痛批「國民黨就是這樣赤裸裸的利益交換？」、「議員工程配合款又要重出江湖了嗎」？對於盧秀燕表示「放心我不會讓她質詢到，不會被她罵到，因為我們都會配合。」周威佑也質疑「質詢不是議員的天職嗎？」為什麼「不讓她質詢到？」更大酸「是連續8個會期，盧市長都要請假？還是顏議員要放棄質詢」？

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/