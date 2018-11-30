鄭文燦：府院黨須大規模改組 大破大立才能符合人民期待

2018-11-30 22:17

［記者謝武雄／桃園報導］目前某媒體針對新當選的22位縣市首長進行民調，前3名分別是高雄市韓國瑜、台北市柯文哲、桃園市鄭文燦；鄭文燦今天參加桃園購物節活動，當記者問及民調第3名的看法時表示，「這是競選效應，也是蜜月期」做好市長工作才是重點；至於民進黨代理主席等問題，鄭文燦認為，府院黨必須大規模改組，大破大立才能符合人民期待。

由於民進黨內由中生代接黨主席呼聲頗高，鄭文燦被記者問及是否有意願接黨主席時表示，在蔡主席針對代理黨主席人選時，曾徵詢他的意見，當時他就提到，目前桃園市議會正在審查預算，代理黨主席工作與市長工作的確有些矛盾，由於審查預算時間相當長，他必須花費大部分時間在地方上，因此無法接任代理黨主席；話鋒一轉，鄭文燦也提到，他認為黨會有智慧決解這些問題，執政是一個團隊，府院黨必須大規模改組，大破大立才能符合人民的期待。

對於媒體民調，鄭文燦是22縣市第3名，也是黨內第1名，對此，鄭文燦強調這是蜜月期，事實上，每個縣市首長都要實現競選訴求，並面對市民期待，這才是市長最重要的責任的工作，選舉固然是有蜜月期，但每天的工作還是最重要，這也是選後仍忙於工作的原因。

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