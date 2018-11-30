韓國瑜籲高雄旅遊業者注重品質 別砸爛招牌

2018-11-30 12:55

〔記者王榮祥／高雄報導〕準高雄市長韓國瑜今出席高雄旅行公會冬季旅展，除感謝行政院長賴清德指示相關單位協助高雄發展觀光，也向旅遊業者喊話，盼大家注重品質，別濫竽充數、砸爛自己招牌。

韓國瑜表示，這次選舉最棒的事，就是南方崛起，高雄在整個台灣來說不知不覺的崛起，無論心理、視野，近日馬來西亞邀請吳志揚去演講，就對高雄很好奇，他認為南方崛起，高雄會越來越亮。

但韓國瑜也向旅行業者喊話，不管出去或進來，品質很重要，別濫竽充數，沒把握就別推（旅行團），別砸爛自己招牌，他舉小攤商為例，如果客人吃完感覺不好，下次可能就不來了，這樣對高雄不是好事，他拜託大家一起愛惜好不容易得來的亮點。

韓國瑜也感謝行政院長賴清德指示相關單位協助高雄發展觀光，也向同樣出席旅展開幕式的高市觀光局長曾姿雯致謝，強調未來會在曾局長努力的基礎上，大力發展觀光。

韓國瑜進一步提及，未來希望能籌辦高雄美食展，邀請外國美食來高雄比賽，他也預期今年跨年會有很多人來高雄，提醒旅行界把品質做好，因為觀光的選擇太多，客人大概只會給一次機會，來了感覺好就會再來，不好就不來了。

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