開車撞死人不想再提 韓國瑜：是不想讓家屬傷痛

不想再提14年前車禍，韓國瑜表示，不想再讓家屬傷痛。（記者張忠義攝）

2018-11-29 15:49

〔記者葛祐豪／高雄報導〕新科高雄市長韓國瑜傳出14多年前曾開車撞死人，他今天下午親上火線說明，表示遺憾，他不想再提，是不想讓家屬傷痛。

這起車禍是發生在2004年1月3日，韓國瑜駕車載妻子李佳芬，行經雲林西螺時，擦撞黃姓男子的重機，重機倒地滑行，後座乘客白姓男子送醫急救8日後不治，警方調查黃男沒重機駕照，且當時時速90公里，也超出速限50公里。

韓國瑜應減速暫停而未暫停，仍在2006年10月，遭雲林地方法院依過失致死罪判刑6個月，得易科罰金，緩刑2年。

周刊找到死者白男的母親，她表示，醫療期間，韓國瑜未現身，曾託妻舅致電，表達探視意願，但被她拒絕。白男大哥則說，後來2次調解會韓國瑜都沒來，只派代表出席，調解未成後才訴諸法律。

根據白母說法，一開始韓的保險公司代表，只願意出保險理賠金額，白母甚至還當場下跪，最後韓國瑜的岳父母出面，才同意多出一點錢和解，且白男出殯時，韓國瑜未包奠儀，韓的岳父得知此事，再把白包補上。

韓國瑜於今天下午3點半召開記者會對外說明，會中並有俄羅斯皇家航空公司的代表出席，強調因為高雄有沙灘、海洋，未來航線希望一半從中正機場降落，一半從高雄小港機場降落。

對於這起意外事件，韓國瑜表示遺憾，他強調今天上午立委許淑華已經對外說明了，這起意外已經和解了，15年前的事情，他就不再多說了。強調說，他沒有酒後駕車，一切以法院判決的白紙黑字為主，他不想再提，是不想讓家屬傷痛。

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