停建台中山手線？ 盧秀燕：沒說不蓋，但不是當務之急

準台中市長盧秀燕表示，沒有說要停建山手線，只是與捷運建設相比，山手線不是當務之急。（資料照）

2018-11-29 09:41

〔即時新聞／綜合報導〕台中市長當選人盧秀燕先前表示，台中山手線經濟效益低，興建非當務之急。盧秀燕今天一早拜會前台中市長胡志強，被媒體詢問到山手線停建的問題，她再度回應強調，「沒有說不蓋，但山手線不是當務之急」，會抱持開放心胸，好好與市民討論。

綜合媒體報導，關於「山手線是否停建」一事，盧秀燕表示，自己當時的談話是「沒有說不蓋，不過從每年年度預算來看，與捷運建設相比，山手線不是當務之急」，盧強調，台中市各項建設規劃都很重要，當務之急就是如何在有限的資源中，來務實建設及發展台中。盧秀燕說，自己身為一位女性，是一位「媽媽市長」，將會抱持開放的心胸，好好與市民討論。

媒體問及東亞青運一事，盧秀燕回應，當初是胡志強極力爭取東亞青運的機會，她會向胡志強多請教該如何再爭取。

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