彰化第一宗「選舉無效」之訴 竟跟「郭台銘」有關

施永欽（左1）、張芳榛（右1）抗議選委會印製的選舉公報，其中一批漏印他們2人名字。（記者顏宏駿攝）

2018-11-28 15:24

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣鄉鎮市民代表選舉已落幕，但今天出現首宗候選人提「選舉無效」官司！埔鹽鄉第二選區，10席選4席，落選的候選人施永欽、張芳榛抗議選委會印製的選舉公報，漏印他們2人，連選舉當天，在投票所，也貼漏印的選舉公報，讓敵營操作「兩人已棄選」，他們認為這對他們傷害很大，選務工作有重大瑕疵，因此提「選舉無效」之訴。

該區選舉公報共印2次，第一次因候選人「郭台銘」抗議沒有登錄其「國民黨」籍，因此重印，結果重印的選舉公報未印出施永欽、張芳榛的資料，郭台銘被扯上邊，但此「郭台銘」乃同名同姓，非鴻海的董事長。

林永欽說，他這次選舉的號次是10號，另一候選人張芳榛是9號，首批選舉公報印製出來並無違誤，但該選區另一候選人「郭台銘」抗議選舉公報沒有印出他代表「國民黨」，因此選舉公報回收再重印，選舉前一天新一批的選舉公報才付印完成，交到選民手中。

林永欽表示，新一批的選舉公報雖已出現郭台銘黨籍，但卻未印出他跟張芳榛的資料，原本他倆的資訊該出現在第2頁，結果第2頁空白。

他表示，當天他發現後立即到公所抗議，但因投票在即，已無法變更，隔天各投票所張貼的選舉公報無未出現他們的資料，這讓選民「霧煞煞」，村裡甚至傳出「我們已經被搓掉」才沒有出現在選舉公報。

他認為，這是選務重大瑕疵，嚴重影響他們的權益，因此提出「選舉無效之訴」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/