不同於韓國瑜常設兩岸小組 盧秀燕要成立臨時任務編組

2018-11-28 12:15

〔記者蔡淑媛／台中報導〕韓國瑜提出上任後成立兩岸工作小組，台中市長當選人盧秀燕今天到元保宮還願參香時主強「臨時任務編組」強調「很重視大陸市場」且在92共識和平基礎下讓觀光客來，花博期間會設花博經濟任務小組，加強行銷，吸引外國人和中國觀光客來台中消費。

盧秀燕補充說，採取臨時任務編組，會根據有重大活動和拚經濟時設立，謹慎用錢，節省經費和效率，不能有任務就設常設小組，這樣太多、太浪費，不是為設立而設立。

盧秀燕提出元旦起，台中市民免費看花博，至於針對花博卡是否延用，盧秀燕表示「已經做的東西就不要浪費」花博卡花了1.2億製作300萬張花博卡，但市民僅請領100萬張，另有市民擔心個資外洩，且只有一次免費，請領意願低，現在多200萬張「不用很浪費」也許上任後研究不要透過個資發放，並擴充功能，盡量讓不好用的東西，變的更好用。

對於選前提出政見中電不北送，盧秀燕特地表示，肯定行政院院長賴清德立院答詢指黨中央會根據公投結果，調整能源政策，可能核1、2廠恢復機組供電，她認為這很合理，台北有機組發電可區域供電「不該台北不用，用中南部」，因此台中火力發電廠不用再中電北送，「應盡快讓北部電廠恢復供電，降低中電北送位務。」

對於未來市府人事佈局，盧秀燕說，未來內閣會有3名以上40歲以下年輕人，透露「年輕到會讓大家很驚訝！」認為過去晉用年輕人經驗，年輕人的表現超過預期，很有能力和責任感，讓她很放心。

盧秀燕選舉八連霸，1次省議員、7次立委和這次市長選舉都勝選，今天由競選總部副主委楊瓊瓔陪同下特地到元保宮拜拜感謝，她說，自己是賴厝廍的媳婦，公婆囑咐每次選舉都從這裡出發，她特地環願，感謝保生大帝；元保宮主委賴信雄也說，當地出了2名市長分別是胡志強和盧秀燕。

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