丁守中自籌保證金聲請驗票 婉拒國民黨資金挹注

2018-11-28 11:16

〔記者楊心慧／台北報導〕本次台北市長選舉極具爭議，國民黨台北市長落選人丁守中質疑中選會、台北市選會辦理選務疑點重重，今上午舉辦記者會，表示收到太多選務違法情資，將聲請司法驗票。國民黨日前允諾若丁守中聲請重新驗票，將幫忙分攤一半的費用，不過丁守中今表示，不會接受國民黨援助，會自己籌這筆錢，這不是為了自己，而是為了中華民國的民主價值。

丁守中原想申請驗票，後來改成提「選舉無效」，黨主席吳敦義向丁喊話「別為省錢不驗票」，並承諾黨部會分攤一半的驗票費用。未料，丁守中今天召開記者會，宣布將聲請司法驗票，他表示是接到選務違法情資，基於捍衛民主選舉制度的公平正義，最後仍決定司法驗票。

至於吳敦義允諾國民黨將分攤驗票費，丁守中則強調，不會接受國民黨援助，會自己籌款，進行驗票不是為了個人，而是為了中華民國的民主價值。此外，總統府前副秘書長羅智強也說將援助丁100萬，丁守中表示，謝謝他的好意，不過這筆錢還是會自己籌。

有媒體詢問，網路上有不少對丁守中的嘲諷，怎麼看這件事？丁守中表示，他認為很多嘲諷證明心虛，全世界沒有一個國家是邊開票邊投票的，他也有看到有網友嘲諷說台灣的樂透是不是可以一邊開獎，一邊下注？其他國家也在恥笑台灣此次選舉。

丁守中說，從比例推算4點後投票的有29萬人，質疑投票10天前不能公布民調，但一邊投票、邊開票的情形難道不會影響選民嗎？中選會、台北選委會合謀操作棄保。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/