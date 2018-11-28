挺丁守中提選舉無效 吳蕚洋：不可以給柯P當選證書！

無黨籍落選人吳蕚洋認為，應重新再次辦理投票方為公平，中選會不可輕易發放台北市長當選證書。（資料照）

2018-11-28 10:10

〔即時新聞／綜合報導〕此次九合一大選因公投拖慢民眾投票速度，在下午4點結束投票時間後仍有民眾在排隊投票，對此國民黨台北市長落選人丁守中認為民眾投票選擇被影響，因而提起選舉無效之訴；無黨籍落選人吳蕚洋認為，應重新再次辦理投票方為公平，中選會不可輕易發放台北市長當選證書。

吳蕚洋表示，台北市市長選舉投票過程冗長繁瑣，在下午4點結束投票時間後仍有投票行為，至7點30方才結束，且一邊開票一邊投票，已經違反選罷法規定，本次選舉已然完全無效，應重新再次辦理投票方為公平。既然過程瑕疵，故究係何人當選已經無法判定，故不得輕率發放當選證書，以免錯誤當事人就職後任意發佈命令干擾訴訟人之權益。

吳蕚洋認為，原市長任期滿期時，應比照地方首長出缺作法，先由中央派任臨時之代理市長代理，以便市府庶務正常運作。且比照台灣大學校長遴選經驗，管中閔雖當選校長卻仍出缺至今，期間學校仍可正常運作，上述作法完全合理且較不產生爭議。

吳蕚洋指出，若中選會任意發放當選證書，最後判決是另一人當選或是應重新投票，則在訴訟過程裡，該不合格之市長所批公文及命令究應如何，恐更生出弊端，故中選會萬不可輕易發放台北市市長之當選證書。

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