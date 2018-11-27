黨和政都要調整反省！ 蘇貞昌再籲民進黨勇於面對挫敗

蘇貞昌呼籲，民進黨選後無論是黨還是政，都要整個調整反省。（記者翁聿煌攝）

2018-11-27 11:21

〔記者翁聿煌／新北報導〕代表民進黨競選新北市長的蘇貞昌，今天在鶯歌地區進行謝票，對於媒體關心選後檢討，蘇貞昌認為民進黨要誠實的檢討、勇敢的面對，無論黨、無論政，都要整個調整反省，無論是政策、做法或者是人事、團隊，都要好好的重新來面對這一次挫敗，對未來應該怎麼樣才是正確，好好地做出盤整。

蘇貞昌落選後，仍然到各地向支持者表達感謝跟說歹勢，至於總統蔡英文昨天有宴請部分這次選舉失利的候選人，蘇貞昌說，聚餐他並不知道也沒有去，總統做為黨主席，她已經為了這一次民進黨的挫敗表示抱歉，同時辭職負責。

蘇貞昌對於繼任的黨主席看法，仍然認為應由優秀的中生代來扛更大的責任，「如有需要，我都願意協助」，外界認為黨內呼聲最高的鄭文燦，但是鄭早上已經說因為要拚市政所以不想接黨主席，蘇貞昌說，要尊重鄭文燦的決定。

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