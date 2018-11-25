林世賢險勝 民進黨繼續掌舵彰化市

民進黨保住彰化市，林世賢當選彰化市長。（資料照）

2018-11-25 15:32

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化26鄉鎮市長選舉結果揭曉，最受矚目的彰化市長由民進黨林世賢已319票之差險勝國民黨張東正，民進黨續掌彰化市，員林市由國民黨游振雄以157票險勝民進黨陳秋蓉，繼續捍衛國民黨在員林市不敗記錄，其他鄉鎮市長藍綠版圖也大有改變，民進黨從10席剩7席，國民黨從8席變9席。

彰化縣上屆鄉鎮市長，民進黨奪下10個鄉鎮，創下歷史紀錄，今年提名19席，僅連任彰化市、埔心、大城、芳苑、溪州、社頭，新增福興、芬園鄉鎮共7席，上屆國民黨有8席，今年也提名19席，連任員林市、和美、北斗、伸港、大村，新增鹿港、溪湖、花壇、溪州鄉鎮共9席。

無黨籍上屆有8席，今年拿下10席，成為最大勢力，不過新當選鄉鎮長中，有多位皆具有國民黨員身分，自行參選成功，彰化還是藍大於綠。

今年有13位現任鄉鎮市長尋求連任，包括國民黨和美鎮長阮厚爵、伸港鄉長曾煥彰、大村鄉長游盛、民進黨埔心鄉長張乘瑜、社頭鄉長劉錦昌、大城鄉長蔡鴻喜與無黨籍永靖鄉長詹木根，共7位連任成功，另外縣議員轉戰鄉鎮市長中共有6位，民進黨林世賢、陳秋蓉與李俊諭，僅林世賢拿下彰化市；國民黨張東正、游振雄與曾世勇，也僅有游振雄拿下員林市。

游振雄表示，這次國民黨在彰化大獲全勝，尤其是王惠美高票當選縣長，兩人情同兄妹情誼，相信未來能跟縣府配合有更好的默契，以利推動員林市政。

林世賢說，這場選舉在驚險中取勝，感謝彰化人的肯定，這段日子，歡喜有時，憂愁有時，仍必須深切地反省做得不好的地方。明天開始，會擔起更多的責任，為彰化繼續打拼！

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