明天繳保證金 丁守中：盼成為不公平選制最後受害者

丁守中25日在律師團陪同下，就後續訴訟進行說明。（記者叢昌瑾攝）

2018-11-25 15:34

〔記者鍾泓良／台北報導〕國民黨台北市長候選人丁守中今天下午召開記者會，首先感謝57萬的選民，以及所有昨晚陪大家過夜的支持者。他說這次會提出法院驗票及選舉無效訴訟，最主要不是個人成敗，而是在關乎中華民國的公平性，確定一套制度。

他說，全台只有台北市有綠白合作的「棄保效應」，卻出現了3個小時的「一邊開票、一邊投票」，強調這是民主選舉的恥辱，希望自己成為這套不完善選舉制度最後的受害者。

丁守中表示，他已經向國民黨主席吳敦義、副主席曾永權報告，兩人都支持他提出驗票及訴訟的決定，因此明天將向法院繳交每一票3元、合計428萬元的保證金，由他的競選團隊支出。

丁守中律師團也補充，有網路質疑如果北市可以提選舉無效之訴訟，那是否翻盤的台中、高雄也可以提出，他指出選舉無效訴訟的要件在於違法事實足以影響選舉結果，但全台只有台北市有出現棄保效應。

丁守中說，根據選罷法規定，投票前10天就依規定不得公布民調，而選舉當天不能有選舉行為，怕影響到投票情形，結果卻准許到「一邊開票、一邊投票」，讓民眾可以看手機判斷是否應該要投票。

丁守中說，昨天投票兩個小時，理應在下午四點準時結束投票，但中選會跟台北市選委會沒有任何作為，卻發生外國媒體都前所未見的「一邊開票、一邊投票」，而在投票初也出現總統府開會指，「只要北市丁守中沒上就不算輸」，柯文哲市府顧問蔡壁如在通訊軟體說把柯連任綁總統蔡英文連任，均是在操作棄保。

丁守中指，昨天投票亂象很多，許多投開票所有民眾排隊2、3個小時，中間很多年長者根本撐不了那麼久，所以只好放棄投票；而也有出現許多開票所在下午4時以後也開放民眾繼續排隊；甚至也有出現許多選務人員因為選務繁忙，不准出來一小時投票。甚至考試院還出現，同一個投開票所用桌子隔開，同一個空間一邊開票、旁邊投票。

丁守中律師團律師葉慶元補充，1500個投開票所、每1票所20位老人家放棄投票，就3萬多票，就足以影響選舉結果，對於差距3千票的選舉，整個中選會安排失當影響到台北市。對於接下來的訴訟策略，葉慶元說明，驗票如果出現逆轉，就不用向選舉無效訴訟；今天可以欺負丁守中 明天也可以針對你支持的候選人。

而對於市長柯文哲說自身的市選委會很公正，葉慶元回，柯文哲的副市長林欽榮就是選委會主委，他所主導的選務是否公正，大家一想就清楚

丁守中最後呼籲，因為將面臨驗票及選舉無效訴訟，希望有義務律師可以願意陪同驗票，而若民眾有在投票過程發現不公或是棄保的證據，都歡迎向他們報告。

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