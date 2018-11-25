52人簽「柯P認同卡」或友柯候選人 僅5人當選

首簽「柯P認同卡」的台北市議員候選人張凱鈞（左）也在這次選戰中落敗。（資料照）

2018-11-25 14:38

〔即時新聞／綜合報導〕柯文哲陣營在選前推出「柯P認同卡」，洋洋灑灑羅列了16項柯的政治價值，要求要先認同他的理念才能同台合照，有網友統計，52位簽下柯P認同卡或友柯議員候選人中，僅有5位當選。

柯文哲陣營8月推「柯P認同卡」，羅列包括「反對在負債情況下，發放重陽敬老金類型的一次性支出」、「反對佔用公共資源，支持必要的路邊停車收費」等16項柯的政治價值，要先簽署認同柯的理念才能同台合照，全台共有11縣市共49名候選人簽署認同卡，但僅有4位候選人當選。

《路易斯網路鄉公所》統計顯示，若加上3名未簽認同卡但公開挺柯的候選人，合計52位候選人中僅有5位當選，包含台北市時代力量議員候選人黃郁芬（無簽但挺柯）、無黨籍議員候選人徐立信、竹北市民進黨籍市民代表候選人蔡蕥鍹、台中沙清梧市無黨籍議員候選人陳廷秀、彰化縣無黨籍議員候選人張雪如等5人，其當選率為9.62%。

連獲得柯爸、柯媽力挺，甚至收其為乾女兒，「柯文哲的妹妹」彰化縣長參選人黃文玲得票也不如預期，得票率僅4.88%，比4年前的5.23%還低。

《路易斯網路鄉公所》認為，「柯P認同卡」柯P的外溢效應在此次選舉中似乎沒有明顯的效果；網友也對此表示：「柯文哲沒法母雞帶小雞，光環都在自己」、「我還真不知道有誰簽了」、「早說認同卡是昏招」。

另有一派網友認為這些候選人很多都是初選被刷下來的，「會簽這種東西的大概是死馬當活馬醫的概念」、「認同卡一堆初選輸脫黨參選的怎麼贏」。

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