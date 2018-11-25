林右昌半夜謝票到天亮 感謝不分藍綠選民支持

2018-11-25 13:06

〔記者俞肇福／基隆報導〕民進黨基隆市長林右昌昨天拿下102167高票，順利獲得連任；林右昌說，這次選票比上次增加，證明市府團隊過去四年努力被選民肯定，感謝不分藍綠的市民用選票肯定，他會繼續努力推動政見落實。

林右昌昨天忙到深夜，今天早上凌晨4點出現到崁仔頂魚市，6點到果菜市場，隨後馬不停蹄市區謝票；林右昌向魚販、攤商一一致謝，感謝選民用選票支持，表達對市府團隊政績的肯定。

林右昌說，這次選舉結果顯示，民進黨中央應該全面檢討，政策推動上是否需要更周延，讓民眾能夠接受；記者詢問這次選舉結果，基隆市、桃園市與新竹市三地的民進黨籍市長，均獲得連任的佳績，這個「會做事連線」獲得選民選票的肯定，林右昌說，民主政治就是選賢與能，市府團隊的努力有政績，讓選民有感，未來四年我們會更努力。

針對對手謝立功提醒林右昌政見落實，很多事情要與市民多溝通，林右昌說，只要是好的政見他都會予以採納，積極推動，讓基隆更好。

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