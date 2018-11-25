選後謝票 黃敏惠承諾實踐打拚經濟

國民黨嘉義市長當選人黃敏惠由競選總部出發謝票。（記者丁偉杰攝）

2018-11-25 11:31

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕9合一選舉落幕，國民黨嘉義市長當選人黃敏惠今早由競選總部出發，以車隊展開謝票，黃表示，感謝再次得到市民的信任，這是責任的承擔，挑戰才正要開始，她會加倍努力，實踐讓市民安居樂業、打拚經濟承諾，強調這次選舉讓正派廉能的良善力量，成為民主珍貴價值，照亮孩子的未來。

出發前，黃敏惠的兒子蔡佳睿特別向媽媽獻吻，說是兌現選前在臉書的承諾，並送上一個狗狗造型隨身碟，希望媽媽帶著隨身碟，走遍大街小巷，將市民期待存在碟裡，隨時檢視，莫忘市民期待。

尋求連任失利的民進黨現任市長涂醒哲，今早由妻子鄭玉娟及競選總部主委、立委李俊俋等人陪同登上吉普車謝票；涂表示，連任失利，尊重市民選擇結果，感謝競選團隊及支持者力挺支持，他會秉持「國際觀、台灣心、嘉義情」，為嘉義繼續往前邁進一起努力。

落選的無黨籍市長候選人蕭淑麗今早到競選總部感謝支持者一路相伴。蕭說，她是這次選舉抹黑、造謠的受害者，盼這種惡質選舉文化能改變，選舉結果很抱歉讓支持者失望；選舉落幕，她會暫時停下腳步，但一直都在嘉義這塊土地上，會繼續為城市繁榮一起努力。

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