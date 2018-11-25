2018-11-25 09:13
國民黨市議員黃婉如寫下九連霸新猷。（桃園市議會提供）
〔即時新聞／綜合報導〕桃園市議員當選名單：
第一選區：萬美玲、林政賢、陳美梅、黃婉如、李光達、李曉鐘、詹江村、黃景熙、余信憲、蘇家明、簡智翔、黃家齊。
第二選區：陳雅倫、林正峰、牛煦庭、林俐玲。
第三選區：呂林小鳳、朱珍瑤、蔡永芳、呂淑真、劉茂羣。
第四選區：張桂綿、郭麗華、褚春來、劉勝全。
第五選區：徐其萬、游吾和。
第六選區：李柏坊、陳治文。
第七選區：魯明哲、邱奕勝、王浩宇、徐景文、彭俊豪、劉安祺、吳嘉和、謝美英、梁為超、劉曾玉春、張運炳。
第八選區：黃敬平、陳萬得、舒翠玲、楊家俍、劉仁照、莊玉輝。
第九選區：涂權吉、周玉琴、李家興、鄭淑方。
第十選區：林昭賢、徐玉樹、劉熒隆。
第十一選區：邱佳亮。
第十二選區：歐炳辰、吳宗憲。
第十三選區（平地原住民）：楊進福、陳姿伶 Amuy ．Muwakay、王仙蓮、林志強
第十四選區（山地原住民）：簡志偉、陳瑛、陳榮基
註：當選名單仍以中選會公告為準
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