南市議員選舉揭曉 8老將落馬、藍綠均未過半

這次選舉，新人輩出，未來南市議會生態也將面臨大洗牌。（資料照）

2018-11-24 23:23

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議員選舉結果揭曉，南市這次有8名老將意外落馬，而新人輩出，共有23名新科議員當選，堪稱歷屆之最，未來議會生態也將面臨大洗牌。

台南市第3屆市議員選舉，在全市13個選舉區57席中，民進黨當選25席，比上屆減少3席，並未過半；國民黨則維持平盤，當選16席。另外，時代力量在永康提名的林易瑩首度順利搶攻議會1席，台聯維持1席，無黨籍則為14席。而基進黨推出的年輕人，形象雖佳，但缺乏基層經營，最終仍無法突圍。

無黨籍議員中，因先前議長選舉而被民進黨開除黨籍的老將陳朝來、蔡秋蘭、莊玉珠及曾王雅雲4人，除蔡秋蘭順利連任外，其他3人均連任失敗，而挺扁最力的無黨籍郭秀珠，以及形象不錯的民進黨議員賴惠員均意外落馬，也跌破不少人眼鏡。

另外，民進黨郭正昌、陳金鐘也不敵新人竄起，連任失敗。

由於兩黨均不過半，未來正副議長選舉，勢必合縱連橫，無黨籍及第三勢力未來將成為各方勢力爭取的對象。

民進黨南市黨部主委黃先柱則表示，未來正副議長必須與友黨策略聯盟，同時也要尊重新市長的意見，目前談這還太早。

拿下選區高票的國民黨市議員蔡育輝則表示，黨團內部將會再討論，未來將不排除與無黨合作共推人選。

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