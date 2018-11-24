投開票所兩樣情！豐原樂天宮不用排、南陽國小大排長龍

2018-11-24 15:44

〔記者歐素美／台中報導〕九合一選舉投票，因公投綁大選，許多投開票所出現大排長龍，豐原區南陽國小401投開票所，到下午3點，仍有許多民眾到場排隊，長長的人龍轉了幾個彎還在排，民眾表示，平均排隊1小時以上，有人不耐煩走人，有人則認為這是行使公民的權利，堅持等候投票；樂天宮則幾乎不用排隊，投票民眾輕鬆許多。

相較於南陽國小的長長人龍，距離僅幾百公尺的樂天宮投開票所，民眾幾乎隨到就可投票，前面只有3、5人，不用長時間排隊等候，相對輕鬆許多。

南陽國小的投開票所，有民眾抱怨公投票內容太多太複雜，應簡化；還有老人家說，公投票太難，乾脆不要領；但也有人專程為投公投票而來，就是為了下一代的生活。

豐原區公所表示，其實各投開票所的人口差不多，但選務人員處理速度或動作有快有慢，才會形成各投開票所排隊與否情況大不相同。

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