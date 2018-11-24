南市公投塞車 投開票所機動加票匭

2018-11-24 12:49

〔記者洪瑞琴／台南報導〕今年大選綁公投，南市多處投開票所投票動線出現「塞車」情形，緊急應變加設投票匭以疏解窘況。

南市大票倉在永康、安南、東區等處，全市超過1500人的票所351所，都是選務「重中之重」，尚有排隊人龍未消退。

南市德光里活動中心1186投票所原設3個公投票匭，臨時加1個不夠，再追加1個票匭，總共5個票匭疏解投票塞車，已逾400位選民完成公投；另1處投票所也臨時增開－個空間將公職選舉及公投投票空間作區隔，排隊人潮稍緩。黃姓選民說，她大概等了2、30分鐘投票，「排隊應該還好」。莊姓選民說，以為中午來投票人較少，沒想到也等超過20分鐘。

也有位滿18歲公投首投族的王姓青年說，他只是來投公投，其他選票都不領。

對於公投塞車情形，南市選委會主委李孟諺表示， 各投開票所都有做緊急應變，加設票匭或動線調整，以舒緩壅擠情況，也將視這次公投各項情形列為未來辦公投改善參考。

李孟諺也呼籲，今天下午4點前只要到投開票所，都可以投票，選民可選適合時間前往投票，若有排隊人龍也會有選務人員及衛警維持現場秩序，都能讓選民完成投票。

至於公投投票長，可能影響開票延後，李孟諺表示，全部投票結束後，將會先進行公職選舉開票，讓選民關心的哪些候選人當選，再接續進行公投計票，－定會盡全力完成所有選務重任。

市選委會表示，目前尚難估算全市領投票有多少成數，各投開票所各情況不同。另有選務人員保守估計，南市公投開票可能要到今晚10時才結束。

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