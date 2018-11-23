選前之夜破15萬人 韓國瑜：當高雄市長絕不給大家漏氣

韓國瑜當眾宣示，他天不怕、地不怕、也不怕老婆，只怕漏氣，如果擔任高雄市長，他保證絕不給大家漏氣！（記者張忠義攝）

2018-11-23 22:51

〔記者王榮祥／高雄報導〕禿頭義勇軍照亮高雄、國旗與「高字旗」飄揚全場，國民黨高雄市長候選人韓國瑜選前之夜湧進超過15萬人潮，韓國瑜當眾宣示，他天不怕、地不怕、也不怕老婆，只怕漏氣，如果擔任高雄市長，他保證絕不給大家漏氣！

韓國瑜進一步表示，擔任市長有3件事，一是建構高雄總目標、讓高雄從又老又窮變成又年輕又有錢；二是以身作則、帶領清廉又親民的團隊；三是化身最佳行銷員、把高雄行銷到國際。

他說，全世界、全台灣都在看高雄，請大家全力支持1號，讓全台灣全世界華人都瞭解，高雄經濟巨人即將站起來、邁開大步。

韓國瑜剛上台時，受到全場熱烈歡呼，掌聲與氣笛聲持續近5分鐘，他三度鞠躬、數度向支持者道謝，聲音略微哽咽，但忍住沒落淚。

他感謝勇敢、熱情、快樂的高雄市民再次站出來，在場所有高雄鄉親是百分百含金量，都是高雄市民。

他說，選前之夜不用去別縣市一車一車帶支持者來，得人心得天下，失民心失天下，所有北漂、外漂高雄人都回到高雄，因為廣大鄉親瞭解，高雄未來一定要改變。

韓國瑜感慨，高雄人民過得太辛苦，人民很累了，2、30年的政治盡是意識形態與悲情，遇到選舉就把高雄人腦袋捆得很緊，經濟發展卻充滿謊言，高雄西裝筆挺，口袋裡沒錢，高雄人累了、受不了了。

他回憶，兩年前還在賣菜，兩年後在高雄強烈感受鄉親的愛，不分黨派族群性別，大家都是一家人，這種感覺在他內心好大震撼。

韓國瑜保證，請大家相信他，並列出未來市長有3件事要做，包括建構高雄總目標、清廉親民、行銷高雄到國際。

建構高雄總目標是要把一切拋開，讓高雄從又老又窮，變成又年輕又有錢；他也會以身作則，並要求團隊宣示清廉，且每月要去基層住家住一晚；同時還要扮演最佳行銷員，推銷城市、推銷高雄最好的東西。

他強調，自己天不怕、地不怕、也不怕老婆，就怕自己漏氣，可是如果擔任市長，他保證絕不給大家漏氣！

韓國瑜致詞後，現場播放一段由牽手李佳芬錄製的心聲影片，強調相信她的先生，讓慷慨激昂的韓國瑜再度哽咽，接著李佳芬現身舞台，除了感謝鄉親疼惜，也呼籲大家支持他最信任的人，韓國瑜眼淚幾乎奪眶，全場則不斷高喊凍蒜。

韓國瑜選前之夜今晚7點半開場，但白天就有大批支持者進場卡位，傍晚5點前後，現場3萬多張椅子已被坐滿，四周道路還有許多人持續進入，6點前後主辦單位預估已超過6萬人，晚間8點多達到最高峰，估算超過15萬人。

晚會節目豐富多元，有電音三太子、歌手樓心潼、鄭進一、劉明珠、蔡義德以及八七樂團、布袋戲大師黃俊雄等等，壓軸由金曲歌后曹雅雯與民歌手鄭怡擔綱，頻頻炒翻氣氛。

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