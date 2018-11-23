選前之夜鄭朝方竹東造勢 大批「方粉」搶合照簽名

民進黨新竹縣長候選人鄭朝方（披紅綵帶者）今晚在家鄉竹東鎮舉辦造勢晚會，先以大遊行熱身，沿途有不少「方粉」搶著跟他合照、要簽名。（記者蔡孟尚攝）

2018-11-23 20:02

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕民進黨新竹縣長候選人鄭朝方今晚在家鄉竹東鎮舉辦的選前之夜晚會用大遊行熱身，邀請鄉親跟他「一起走在新方向」，鄭朝方所到之處受到支持者的熱烈歡迎，不少「方粉」還搶著跟他合照要簽名，整場遊行宛如嘉年華。

鄭朝方在競選總幹事陳文宏、民進黨客家部事務部主任周江杰和縣議員候選人楊昌德、彭余美玲等人的陪同下，先在竹東鎮市區以徒步遊行方式掃街拜票，然後再到戲曲公園參加晚會，遊行隊伍浩浩蕩蕩，不少人在路邊搖旗吶喊，為他們加油打氣。

在競選期間持續舉辦「童趣方城市」親子活動和「音樂方城市」音樂會的鄭朝方，累積了不少「方粉」，這些粉絲特別等在路邊，一看到鄭朝方出現立刻尖叫衝上前去和他握手、擁抱，然後要求合照、簽名，活動氣氛相當歡樂。

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