配合他助選掃街 總統級防彈帷幕掃街車出動

配合前總統馬英九輔選掃街，特勤中心的防彈帷幕掃街車也出動。圖為今馬英九陪同台中市長候選人盧秀燕車隊掃街拜票。（記者蔡淑媛攝）

2018-11-23 22:29

〔記者羅添斌／台北報導〕縣市長、縣市議員選舉情況激烈，連只有總統大選才會使用的防彈帷幕掃街車，連日來也出現在掃街拜票的車隊之中，熟悉特勤作業的資深人士今天說，這是因為前總統馬英九在台北及台中為國民黨籍市長候選人掃街拜票，相關單位基於維安考量，才特別出動防彈帷幕掃街車。

他並且表示，蔡英文總統若有為同黨候選人掃街拜票的行程，國安特勤單位也會調派防彈帷幕掃街車來運用，但蔡沒有掃街拜票行程，因此至今只有前總統馬英九警衛組在用。

馬英九昨天及今天分別為黨籍候選人丁守中、盧秀燕，在台北及台中進行掃街拜票，馬與丁、盧所搭乘的車輛，明顯與其他車輛不同，是具有防彈功能的半罩式帷幕掃街車，車上也配置了兩具大功率喇叭，這種防彈帷幕掃街車是國安局特勤中心過去為了總統大選維安工作所採購使用。

資深人士今天說，防彈帷幕掃街車雖然是因應總統大選採購使用，但若是特勤單位保護的警衛對象，例如現任正副總統、以及還在禮遇期限內的卸任正副總統，若是有輔選掃街運用需求時，仍可以由現任正副總統警衛室、卸任正副總統警衛組，向特勤中心提出需求後調派使用。

特勤中心為總統大選特別購置的防彈帷幕掃街車，已有多次改款，最早為全罩式的防彈帷幕設計，但曾被多位總統候選人認為無法與選民互動，其後改為只在正面及側面安裝的防彈玻璃帷幕，也就是半罩式設計，2016大選期間又因應需求，加裝兩具大功率喇叭，便利候選人可以在車上以廣播掃街拜票。

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