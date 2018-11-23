首度同框直播 陳菊叮嚀陳其邁一定要「超越花媽」

2018-11-23 14:25

〔記者王榮祥／高雄報導〕總統府秘書長陳菊，今下午首度與民進黨高雄市長候選人陳其邁作伙上臉書直播！陳菊除回顧與高雄一起打拚的12年，也期許陳其邁「超越花媽」，陳其邁承諾一定努力，不會讓花媽失望。

這場臉書直播下午1點15分開始，50分結束，陳菊與陳其邁以輕鬆談話方式，傳達對高雄的想法，也回顧民進黨與高雄市民一起努力的過往。

陳菊提到，民進黨在高雄努力改造愛河，從源頭一路到中上游，已進入最後一哩路，這最後的工作應該由其邁完成，他責任重大。

陳菊說，高雄從一個重工業城市不斷轉型中，民進黨除致力經濟層面，也在生活空間上不斷增強，包括規劃很多綠色空間；卻有人一直說高雄又老又窮，她相信高雄人一定會有感受，感受到高雄不一樣。

兩人也提到高雄多項重大建設的延續，包括高雄捷運延伸到路竹與林園、橋頭科學園區、國道10號延伸到六龜等，陳其邁並提到可運用高鐵高架軌道下方，規劃從阿蓮到市區的道路，可強化北高雄交通網絡。

陳菊則指出陳其邁很重視年輕人在地方就業的問題，橋頭科學園區就是為在地優秀年輕人能夠在地就業的計畫，她覺得未來科學園區可創造就業機會是看得見的，相信陳其邁能傳承這些工作。

陳菊說，明天就要投票，做一個老高雄人，擔任12年市長，覺得高雄好不容易拚到現在，好不容易爭取到的捷運到路竹、好不容易爭取到橋頭科學園區、好不容易爭取到第三條捷運黃線、以及捷運延伸到林園。

陳菊強調，這些都需要有高度執行力、夠專業、夠瞭解高雄、能帶領團隊的人推動，她呼籲，大家都認為高雄港區（亞洲新灣區）是高雄的驕傲，那是陳其邁當代理市長時，其邁推倒高牆，才有現在的亞洲新灣區，未來亞洲新灣區還有很多重要工作需執行，她相信其邁會做的很好，會比花媽更好。

陳其邁說，選舉剩10幾個小時，高雄是大家心的地方、故鄉，希望大家站出來，用選票守護民主、守護高雄。

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