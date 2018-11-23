姚文智官網遭控盜圖 姚辦：對作業疏失誠摯致歉

姚文智官網遭控盜圖，姚辦表示，對作業疏失誠摯致歉，第一時間撤下該圖，並已取得著作權人諒解，另依著作權人指示捐贈1萬元予社福團體。（擷取自姚文智翻台北競選官網）

2018-11-23 12:21

〔記者周彥妤／台北報導〕姚文智競選官網「姚文智翻台北」，其中「台北提案」政策專區有關體育與電競的政策說明頁面，遭原作者蓋艾傳媒有限公司主筆王建鑫指控盜圖。姚文智競選辦公室回應，對於團隊內部作業疏失誠摯致歉，第一時間撤下該圖，並已取得著作權人諒解，另依著作權人指示捐贈1萬元予社福團體。

據媒體報導，王建鑫表示，「我很清楚當時外野只有我跟電視轉播人員，因此畫面只有我有，但是他們不應該把我的作品浮水印裁掉，並且未經事先通知，就隨意拿來用，這對創作者很不尊重。」

姚文智競選辦公室發布聲明稿表示，對於團隊內部作業疏失誠摯致歉，知悉後第一時間撤下該圖片，重新全面檢查圖片使用狀況，並已與著作權人取得聯繫、諒解，另依著作權人指示捐贈新台幣1萬元予社福團體。

姚文智競選辦公室也提到，競選期間一向競競業業，所有相關活動秉持守法，即使忙中有錯，也會迅速解決、勇於處理，這是實踐公義社會、落實公平正義的基本前提，也是對從事政治工作者的最低要求。

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