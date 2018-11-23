香港媒體關心新北選情 蘇貞昌：台灣有這一票不簡單

2018-11-23 11:43

〔記者賴筱桐／新北報導〕民進黨新北市長候選人蘇貞昌今天上午至板橋區進行車隊掃街拜票，距離投票日只剩下倒數1天，香港媒體也關心新北市的選情。蘇貞昌表示，台灣不是一開始就自由民主，而是經過好幾代的努力，台灣有這一票不簡單，希望所有人都珍惜手上的一票。

被問到贏的策略？蘇貞昌說，就是誠意與努力，讓市民看到團隊的政見、創意和執行力，「我們準備好了，拜託市民朋友投一票，讓新北更好。」

來自香港的媒體詢問，許多在香港工作或定居的新北人將返鄉投票，蘇貞昌對此表示，香港的居民爭取民主非常不簡單，他為香港居民加油，而台灣也不是一開始就這麼自由民主，是經過好幾代人的努力，包括他一輩子都在為自由、民主、正義努力，所以今天手上有選票，並不是世界上所有地方的人都能有選票，台灣有這一票很不簡單，希望所有人珍惜手上的一票，出來投票，決定你所居住城市未來的4年。

關於昨晚蘇貞昌在造勢晚會提到「侯友宜不可能超越朱立倫」，蘇貞昌說，過去已經歷歷證明，市民明天就用選票做決定，侯友宜沒有辦法超越，甚至在六都只有新北市的侯友宜不敢辯論，實在好可惜。

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