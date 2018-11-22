尋求連任疑涉現金買票 竹縣北埔鄉長姜良明收押

新竹縣北埔鄉長姜良明為爭取連任，涉嫌現金買票，被新竹地檢署查獲後聲押獲准。（資料照）

2018-11-22 17:00

［記者洪美秀／新竹報導］新竹縣又有候選人現金買票被羈押獲准！新竹地檢署檢察官張凱絜21日指揮新竹縣警察局科技偵查隊、竹東分局、新竹縣調查站，查獲新竹縣北埔鄉爭取連任的現任鄉長姜良明涉嫌以現金賄選，檢察官訊後聲請羈押，法院裁定羈押禁見。

新竹地檢署表示，日前接獲情資檢舉，指稱新竹縣北埔鄉爭取連任的無黨籍現任鄉長姜良明涉嫌在今年9月到11月間，以每人新台幣1000元或3000元不等的代價，親自或透過樁腳交付該鄉具有投票權之人，請其支持該候選人當選新竹縣北埔鄉鄉長。

檢察官張凱絜獲情資指揮新竹縣警察局科技偵查隊、竹東分局、新竹縣調查站組專案小組，蒐證分析後，21日兵分多路搜索6處，同時傳喚候選人姜良明及3名樁腳及其受賄選民共18名。

經檢察官漏夜偵訊後認為候選人，犯罪嫌疑重大，且有勾串證人之虞，向法院聲請羈押禁見獲准，另2名樁腳各3萬元交保候傳。

新竹地檢署呼籲候選人，賄選乃判處3年以上有期徒刑的重罪，最重可判至10年，切勿以身試法。請民眾踴躍檢舉賄選拿奬金，講清楚賄選的人、事、時、地、物，檢舉賄選免付費專線電話：0800-024-099。

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