周錫瑋基隆助選 陪謝立功車隊掃街

2018-11-22 18:06

〔記者俞肇福／基隆報導〕國民黨基隆市長候選人謝立功今天下午在前台北縣長周錫瑋陪同下車隊掃街，在選舉投票日前夕向選民請託；謝立功籲請選民23日晚上站出來，參加「覺醒－團結勝利大遊行」，投票日當天出來投票支持謝立功。

周錫瑋說，謝立功過去服務移民署表現優異，基隆需要這樣優秀的行政人才，才能改變基隆，希望選民給謝立功機會，讓基隆有更美好的未來。

謝立功說，今天是西洋感恩節，他抱著感恩的心，向選民拜託，明天晚上6點半將舉辦一場「覺醒 團結勝利大遊行」，邀請認同謝立功理念的選民一起做伙走，集合地點在國民黨基隆市黨部；謝立功說，選舉是一件快樂的事，晚會將呈現類似嘉年華式的遊行，歡迎熱情的基隆市民共襄盛舉。

謝立功也向市民做7項承諾，1、當選後全面檢討市府組織架構，以顧客導向重塑功能性政府，整併業務性重疊的局處，將投資招商成立一級單位，全力拼經濟。

2、北北基生活圈福利拉平計畫，同一個生活圈福利措施不平等，會讓市民有相對剝奪感，立功上任後將全面檢討各項福利，特別是津貼式福利，將拉平一致，現有的福利一毛不減，相關預算將由市預算及公益彩券盈餘分配基金等相關基金預算來支應。

3、全市公共工程體檢計畫，他當選後將恢復工程督導會報，親自主持，嚴格抓緊公共工程進度及品質。

4、每年四月徹底執行河川及下水道疏濬工程，確保不淹水。5、恢復市長接見市民，讓窒礙難行案件，由市長親率相關部門主管當面溝通解決。

6、行動辦公室：未來市政的管理要更靈活，與民眾有更多元的接觸，市長不應該只坐在辦公室，市長到那裡，那裡就是市長室。

7、全力打造社區長照據點，以真正照顧，符合長輩的需求，而不是華而不實，只追求據點數量，而非照顧品質。

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