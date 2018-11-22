柯P市場拜票遇長輩倒讚... 下一秒兩人握手合照。（圖片取自「台北市議員黃珊珊」臉書）。

2018-11-22 17:26

〔即時新聞／綜合報導〕選戰進入倒數階段，台北市長柯文哲連日深入市場與攤商、民眾握手拜票。柯今日在東湖市場掃街時，仍遇到長輩向他「倒讚」，但該名長輩接著卻和柯P合影留念，，引起網友討論。

柯今早與北市議員候選人黃珊珊赴東湖市場拜票，行經一處攤販時，一名年長的黃珊珊支持者現身迎接，只見他左手揮舞黃的競選旗幟，右手拇指卻向下比出「倒讚」手勢。

柯P走上前，先是看了一下屋內牆上長輩保留的黃珊珊20年前的競選海報，接著兩人握手拍照，和上一刻噓柯的舉動有些違和。

網友留言表示，「身體誠實」、「真香，還是要拍」、「你搞得我好亂啊」、「抗議是生存，合照是生活」，但也有網友點出，長輩是黃珊珊的支持者，算是做面子給對方，「賣黃珊珊面子吧，感覺有點尷尬XD」、「表面工作還是要做呀」。

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