前苗栗縣長傅學鵬拍片 力挺徐欣瑩

2018-11-22 16:18

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕民國黨新竹縣長候選人徐欣瑩陣營今天發佈一支競選宣傳片，前苗栗縣長傅學鵬入鏡推薦說，徐欣瑩當過2屆縣議員和1屆立委，一步一腳印經營深入了解民瘼，呼籲新竹縣民脫離派系的糾結和政黨的爭執，終結代理人的戰爭，讓徐欣瑩帶領新竹重新出發。

徐欣瑩陣營表示，這支傅學鵬推薦徐欣瑩的影片當中，也剪輯匯總近期表態支持徐欣瑩的各政黨知名人士，例如前內政部長李鴻源、知名政治評論家黎建南，片中更出現前新竹縣長、客家大老林光華和前縣長陳進興拉著徐欣瑩高舉雙手，顯示出徐欣瑩在選前整合了藍綠的兩位前縣長獲得衝刺加溫的助力。

傅學鵬在片中表示，徐欣瑩沒有人情包袱，相信對新竹是一個非常好的重新出發、重新發展。

徐欣瑩說，她對這些人士的支持與推薦表示感謝，以往10多年她在地方的耕耘及努力，成了為鄉親創造新局面的根基，期望新竹鄉親們也能一起來終結新竹縣政治長久的派系對立，讓她不分藍綠、團結一致的理念，帶領新竹縣迎向進步發展的新契機。

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