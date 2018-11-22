賀陳旦力挺姚文智 批柯P最大弱點是「很難有團隊」

前交通部長賀陳旦（右一）現身力挺民進黨台北市長候選人姚文智（右二）。（記者蔡亞樺攝）

2018-11-22 16:31

〔記者蔡亞樺／台北報導〕選前衝刺，民進黨台北市長候選人姚文智今天下午舉行記者會，公布3支催票影片，曾任柯市府台北捷運公司董事長的前交通部長賀陳旦現身力挺，稱讚姚文智敢於夢想，有願景且落實執行政策的人，他也批評前長官柯文哲沒有交通政策，更直言柯P最大弱點是很難有團隊，無法把遙遠的事情落實。

姚文智競選團隊公布選前最後3支催票影片，包括「政策願景篇」、姚妻與姚媽媽入鏡的「家人篇」、前行政院長游錫堃搶救的「支持篇」，希望支持者站出來，不要讓游錫堃2014年微幅落選遺憾在台北重演，姚文智喊話，所有人堅定信心、有所警惕，不要讓遺憾發生，創造翻轉台北、讓人歎為觀止的政治奇蹟。

「家人篇」中，姚媽媽落淚不捨兒子參選，姚文智說，當時影片在服務處拍攝訪問，但拍的時候他其實不在現場，因為日前他受訪時談到父親過世而落淚，他覺得很抱歉，所以他媽媽跟太太就出面解釋一下。太太潘瓊琪則說，她就是把內心想講的話說出來，沒有寫劇本，婆婆也是講她的感受，希望真摯傳達給每位關心台北市的民眾。

記者會結束前，賀陳旦神秘現身，姚文智與太太趕緊起身，上前握手致意。賀陳旦說，他曾在前總統陳水扁擔任台北市長進入市府，也在柯市長擔任北捷董事長，而他對阿扁印象最深刻的是，阿扁說過的「有夢最美、希望相隨」，他更看到姚文智勇於夢想，更看到在夢的下面姚文智提出的步驟，讓夢不再是口號，會把事情實現。

賀陳旦稱讚姚文智在高雄治理愛河的經驗，話鋒一轉，賀陳旦指出，他在柯市長時代工作時，觀察柯文哲在各方面富有正義感、學習快且有效率，但柯P個人工作經驗是「刀到病除」，惡化地方要趕快去掉，卻沒有系統性，也沒有團隊能把遙遠的事情落實，柯市長最大弱點是很難有團隊，因此即使柯P有高道德自我要求，卻沒有好團隊讓政策落實。

媒體問，姚文智先前批評柯文哲任內未完成規劃一條捷運線，賀陳旦認為，台北捷運目前相當達到飽和程度，繼續做要審慎評估，但不表示不需要增加捷運，因為生活圈已經擴大到新北市、基隆、桃園，要有整合規劃。

賀陳旦批評，柯文哲任內沒有規劃，前年中央啟動前瞻計畫的基礎建設，當時柯P講了不中聽的話，代表不期望參與軌道建設，到去年2月行政院長賴清德下鄉最後一站到台北，北市府突然提了東環線，但他在交通部沒看過這案子，快馬加鞭處理，在程序來講可以看出柯文哲與團隊沒有完全契合。

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