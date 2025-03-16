驚！彰化花壇晚間「送肉粽」LIVE直播 近千人觀看

花壇鄉今晚「送肉粽」，傳出有網友開直播，有高達近千人觀看。（資料照）

2025/03/16 22:37

〔記者湯世名／彰化報導〕驚！彰化縣花壇鄉劉厝村今天（16日）晚間9點舉辦「送肉粽」科儀，送煞路線圖公布後，引發地方與網友關注，尤其是今晚舉辦前夕，不僅村長陳懷盛接到網友詢問想去觀看，甚至傳出有網友開直播實況播放「送肉粽」，有多達近千人觀看。陳懷盛表示年輕人對此較無禁忌，但好奇心不要太重，仍要心存敬畏。

花壇鄉今晚這場「送肉粽」科儀，將從明德街喪宅出發後，沿著明德街過新盛橋（花劉百姓公），沿番花路360巷直行碰到番花路後右轉，最終送往鹿港海邊。

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今晚送煞儀式開始前夕，社群網路有網友呼朋引伴去看「送肉粽」，甚至還在找尋正確位置；有網友聲稱網路開直播時他躲棉被裡面看；不過也有網友呼籲，不要好奇心那麼重，如果心裡一直好奇想看，不好的自然會跟著，明明沒事的變有事。

劉厝村長陳懷盛指出，今晚送煞儀式開始前夕，有年輕人竟打電話給他詢問這場「送肉粽」的時間與地點，他當場傻眼，雖然還是有告知對方，但告誡對方不要太鐵齒，最好心存戒慎恐懼，否則會惹禍上身。他也聽說有網友開直播全程實況播放，現在「送肉粽」對老一輩人比較有禁忌，年輕人對此已百無禁忌，反而是充滿了好奇心。

陳懷盛說，當事人是一位8旬老翁，久病厭世走上絕路，絕非網路上所謠傳的子孫為了爭家產所導致的不幸；這場送煞科儀將舉辦到11點半，最終將送到鹿港海邊化解，呼籲民眾今晚儘量避開送煞路線，能避開就避開，以確保人身安全。

「送肉粽」又名「送吊煞」，是彰化沿海地區民間對輕生者的送煞習俗，為讓亡者安息、避免居民不安，當地人會請法師將繩索或固定的物品，送到海邊或是河流出海口焚燒掉，達驅邪送煞之效。宗教界人士強調，此儀式主要是安定人心，不用過於恐慌。

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花壇鄉劉厝村今晚9點舉辦「送肉粽」科儀，將在11點半結束，有網友循路線圖到現場觀看。（資料照）

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