段宜康再轟侯友宜財產問題 爆侯用盡資源找繼承人捧錢買土地

2018-11-22 13:18

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨立委段宜康續打國民黨新北市長候選人侯友宜與家人的財產問題，針對侯陣營日前的夾報傳單稱侯家花3年找30位地主解決問題，段宜康指出，侯探長一定動員了龐大的辦案資源，想盡辦法去一個一個找到這些散居各地的繼承人，然後再捧錢給他們，買下他們從天而降的土地持分。

侯友宜陣營21日以夾報廣告指出，「侯太太的祖產（254） 佔了別人家的土地（253）負責任的買地解決」、「侯家就97開始 光要找到近30位地主 就花了3年」，且繼承的254地號約62坪，買253地號約50坪解決。侯家土地根本不符「一般都更」、「簡易估更」規定，如何炒地？此外，夾報也附上國稅局證明，表示侯友宜和侯家族的又昱公司沒有欠稅。

段宜康則說，侯陣營大張旗鼓出文宣辯白逃漏稅和買地養地；對憑空生出1500萬債權的疑案，怎麼就不提？是要默認了嗎？

此外，段宜康也指出，侯家開始買253地號的土地時，原始的3位劉姓地主都已經不在了。侯探長一定動員了龐大的辦案資源，想盡辦法去一個一個找到這些繼承人。其中一名原始地主死後超過60年，侯家才把不知是第幾代的子孫找回來繼承。如果不是日行一善的侯大老爺，子孫們還不知道有這筆遺產呢。

段宜康指出，這些繼承人原本不知道他們還有這個土地持分；因為侯友宜和太太鍥而不捨，居然把這些散居各地，而且多半是異姓的繼承人，一一找了回來，辦理繼承登記；然後再捧錢給他們，買下他們從天而降的土地持分。侯家為了買253地號的2/3持分，花了至少3000萬；還有1/3沒到手。這1/3還得花1500萬元以上。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/