呼籲國民黨 黨產會：別死抱不當黨產奶瓶不放

中國國民黨黃復興黃國樑黨部近期廣發催票信給黨員同志，痛批蔡政府設置違法違憲的黨產會，凍結國民黨黨產；對此，黨產會委員今日表示，國民黨黨慶今年都124週年了，別一直死抱不當黨產奶瓶不放。（記者陳鈺馥翻攝）

2018-11-22 11:44

〔記者陳鈺馥／台北報導〕九合一大選倒數2天，中國國民黨黃復興黃國樑黨部近期廣發催票信給黨員同志，痛批蔡政府設置違法違憲的黨產會，凍結國民黨黨產；對此，黨產會委員今日表示，國民黨黨慶今年都124週年了，別一直死抱不當黨產奶瓶不放。

據了解，國民黨在催票信中，左打蔡政府執政、右批台北市長柯文哲，呼籲「先進、前輩、同志」票投丁守中，並質疑政府設置違法違憲的黨產會，凍結國民黨黨產，隨即再成立促轉會，名為推動轉型正義，實卻儼然「東廠」。

國民黨催票信提及，蔡政府信誓旦旦非核家園，反而造成「霧霾罩頂」；高呼不能債留子孫，然暴取豪奪軍公教的退休金，年獲400億；另也質疑，「柯文哲市長近3年來，為台北市做了哪一案件讓市民有感？應該學學丁守中任立法委員期間，全力推動眷村改建條例，使台北市老舊眷村，全部改建成美輪美奐的社區，讓榮民銘記於心。」

對此，黨產會委員表示，這封由國民黨黃復興黃國樑黨部的催票信，住址為北市八德路232號，該大樓現為國民黨中央黨部使用，而所有權屬於黨營事業中投公司。

委員指出，選舉將屆，政黨印製資料向該黨支持者表達政治主張，是很自然的民主活動，但也可驗證前總統馬英九最近屢散佈「現在國民黨要動用什麼經費，還需要黨產會同意」云云，乃虛假訊息。

委員強調，黨產條例第5條規定，黨費、政治獻金、競選經費的捐贈、競選費用補助金及其孳息等部分，並非不當取得財產範疇，國民黨對這部分財產，仍可隨時可自由動支。這封催票信的印製與傳遞，就是驗證馬不實言論的最好例證。

委員提及，從催票信可以看出，光靠黨費、政治獻金、競選經費的捐贈、競選費用補助金及其孳息等正當收入，國民黨仍可如同其他民主政黨一樣，可繼續穩健營運，亦可「活潑自由」參與各種競選活動。

委員強調，今年6月11日台北高等行政法院法官李玉卿、鐘啟煒、李君豪3位法官於黨營事業釋憲聲請書所稱「...導致政黨運作陷入困境，兩家公司營運活動，資金運用受到限制...尚危及憲法確立民主國家所應具備之基石-政黨政治」云云，如今觀之，實屬誇大不實的語彙。

委員呼籲，國民黨今年都已124週年黨慶，不用一直死抱不當黨產奶瓶不放，以催票信捍衛不當黨產，更是民主國家最壞的示範。

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