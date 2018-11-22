國際兒童人權日政見大PK 蘇貞昌唯一獲A＋被推薦

蘇貞昌被台少盟推薦友善兒少青年政見受肯定。（記者翁聿煌攝）

2018-11-22 09:02

〔記者翁聿煌／新北報導〕台灣於24日將舉行2018縣市長及縣市議員選舉，台灣少年與福利促進聯盟邀集青年代表和長期關注兒少及青年政策議題的民間團體，籌組「2018友善青年/青少年政見評比小組」，於聯合國兒童人權日後公布提出友善兒少青年政見的NEXT縣市長候選人名單，獲推薦的6位參選人中，蘇貞昌是唯一獲得A＋等級者，蘇貞昌辦公室發言人黃韋鈞說，蘇貞昌對得獎十分開心，他參選以來，一直以認真態度提出政見，希望讓各階層民眾都能得到更好空間及福利。

台少盟秘書長葉大華說，評比小組從今年度聯合國國際青年日主題：「給青年一個友善及安全的空間」中，選出符合台灣脈絡的8個政策面向，包括︰青年事務專責單位、不適任教師、性別平等教育、文化休閒空間、勞動議題等，以提交問卷方式邀請候選人填答，另並交叉比對各候選人端出的政見內容，依其所提政見內容的具體程度分別給予0~2分的評比，將全部面向分數加總後排序。

提出友善兒少青年政見的縣市長候選人，並且獲得8分以上的有新北市蘇貞昌（民）、屏東縣潘孟安（民）、台北市姚文智（民）、苗栗縣徐耀昌（國）、桃園市鄭文燦（民）、桃園市陳學聖（國）。

葉大華說，20日是國際兒童人權日，台少盟參考聯合國2018年國際青年日提出的給青少年安全、友善空間指標，並酌以台灣的脈絡，做成這份問卷，發給6都縣市首長、議員候選人填寫，雖然回應的候選人並不多，台少盟仍慎重邀請青年代表與各領域專家評鑑這些候選人的回覆，並交叉比對候選人提出的政見，做成這份候選人推薦參考名單，希望藉由公布評選結果，讓民眾參考，選出真正關心、對兒少友善的政治代理人。

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