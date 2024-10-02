賴清德6問花蓮撤離人數「暴走立威」？ 卓冠廷要王鴻薇把話吞回去

民進黨發言人卓冠廷開直播嗆國民黨立委王鴻薇把話「吞回去」，直指所有數字都是花蓮縣政府提供，賴不問才是失職，颱風還沒來藍營就在玩政治，不是蠢就是壞。（圖擷取自YouTube）

2024/10/02 14:13

〔記者陳昀／台北報導〕颱風山陀兒來襲，總統賴清德1日在中央災害應變中心與花蓮縣長徐榛蔚視訊時，因徐回報的撤村人數3000多人，與回報中央的資料8259人大有落差而6度追問，被國民黨立委王鴻薇批評自己搞錯還想「暴走立威」。民進黨發言人卓冠廷今嗆王把話「吞回去」，直指所有數字都是花蓮縣政府提供，賴不問才是失職，颱風還沒來藍營就在玩政治，不是蠢就是壞。

卓冠廷今天中午在YouTube開直播，提及賴清德昨與4縣市首長視訊連線時6問徐榛蔚撤離人數一事，卓表示，賴清德身為總統、指揮官，發現地方政府回報給中央災害應變中心的數字，跟縣長視訊時講的不一樣，請縣府確實掌握，哪裡不對？如果賴清德沒問才失職，賴的善意詢問、關心撤離狀況，卻被王鴻薇曲解成「暴走立威」，失控暴走的是王自己吧！

請繼續往下閱讀...

對於賴清德所說預防性撤離人數8259人的來源，卓冠廷也在直播秀出數據，就是花蓮縣政府回報給中央災害應變中心，不管是哪些項目加總，現場狀況就是地方政府回報的數字跟縣長講的不一樣，除了花蓮外的其他縣市也都有回報，為什麼就花蓮縣政府民政局的數字是錯的？國民黨憑什麼氣噗噗、倒果為因？

卓冠廷提到，今早內政部「疏散撤離變動情形」報告中，將預計撤離保全數從8000多人下修至5000多人，為什麼會下修？因為花蓮縣政府更正，無論一開始回報的8259人、徐榛蔚說的3000多人、最後更正到5000多人，都是花蓮縣政府提供的資料，卻都不一樣，總統關切地方政府需要中央多少奧援，藍營卻顧著在颱風天玩政治，不是蠢就是壞，有必要這樣嗎？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法