不支持政府撥補台電2000億預算 林思銘：漲價或撥補都是人民買單

國民黨團書記長林思銘表示，不管是漲電價還是撥補，最後都是由人民買單，換湯不換藥。（資料照）

2024/10/02 14:34

〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院在野黨團不支持台電撥補2000億預算，台電送來立院的告指出，因為台電仍處於虧損，未調漲電價的部分要由政府編列預算撥補。國民黨團書記長林思銘表示，不管是漲電價還是撥補，最後都是由人民買單，換湯不換藥。

該報告指出，目前台電公司仍處於售電虧損，須逐步透過電價合理反映，以使台電公司持續開發建設及穩定供電。本次電價調整 在合理反映成本前提下，考量照顧民生及穩定物價，民生用電不調整 ，未調足部分由政府編列預算撥補，盼立院支持兩千億元預算的撥補。

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林思銘表示，這是「雞生蛋、蛋生雞」的問題，就算不漲民生電價，但撥補的錢仍舊是從人民的荷包拿錢出來，「最後都是人民買單」，治標不能治本。台電虧損只能長期靠政府補助，補助款還不是靠人民，換湯不換藥。

林思銘表示，如何讓台電不虧損，政府的能源配比須做一些調整。專報的說法指以2030年達到燃氣五成、再生能源三成及燃煤二成為目標，但購電的成本還是很高，如果沒有漲電價仍無法彌補台電虧損，也無法完成零排碳的目標，工業大戶還要付炭費，這些都是環環相扣。

林思銘強調，政府重新調整能源配比，恢復核能，才能夠挽救台電的虧損。日本陸續在增加核能電廠，歐美國家也已經這樣做，台灣為什麼要背道而馳？過去大家都想發展再生能源，但後來發現核能也是乾淨能源，「政府真的要往前走，否則對台灣沒有好處」。

國民黨立委張嘉郡表示，前兩年因烏俄戰爭導致天然氣價格波動問題已回穩，今年4月才漲電價，台電營運也轉虧為盈，7月賺73億元、8月賺39億元，9月預估也會賺錢，10月卻還要漲電價，根本就是把人民當提款機，當台電虧損的遮羞布。

張嘉郡表示，只要能源政策不檢討，台電虧損會成為難以彌平的無底洞，每年都要撥補，還是全民埋單。國際上很多國家都從反核到擁核，連鄰近的日本，下一任首相石破茂，過去宣示要廢核，也改變態度為不會放棄核電，呼籲行政院不要抱殘守缺，檢討改進檢討能源政策。

而對於台電希望立院支持2000億元預算的撥補，國民黨立委楊瓊瓔表示，台電在執政黨力挺下，一手拿公帑補貼、一手調漲電價，把人民當提款機，但人民、產業界對缺電以及漲價的憂慮卻都還是很高。她認為台電及經濟部，應先提出財務改革、電價及能源發展未來幾年的明確規劃，再來討論預算撥補。

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