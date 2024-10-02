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    首頁　>　政治

    川普指台灣國防支出應占GDP10％ 林憶君：為了選舉的「浮誇語言」

    民眾黨立委林憶君（右）日前當選立法院外交及國防委員會召委（資料照）

    民眾黨立委林憶君（右）日前當選立法院外交及國防委員會召委（資料照）

    2024/10/02 14:04

    〔記者林哲遠／台北報導〕美國共和黨總統候選人川普接受華盛頓郵報專訪，指台灣國防支出不足，台灣軍費應提高到國內生產毛額（GDP）10%。民眾黨籍立院國防外交委員會召委林憶君指出，台灣明年度國防預算首度超過GDP2.6%，已達到佔比新高，雖然與面臨類似生存危機以色列、新加坡國家相比，仍相差甚遠，川普如此的說法，根本就是不可能實現的，應該只是單純為了選舉隨意說出的浮誇語言。

    林憶君表示，政府的資源有限，增加更多的軍費支出，勢必就會排擠其他資源，尤其是排擠社福和教育這麼重要的資源；倘若國防預算不斷升高，擔心受影響的，恐怕更會是台灣人民的全體利益，不可不慎，還是需要得到國內全民的共識及認同，根據需求，採取保守穩健的做法才是正確做法。

    林憶君強調，面對中國對台雖不斷以武力威脅，適當的提升台灣國防軍備預算的確是有其必要性及迫切性；台灣如何靠自我軍力的防衛固守，有效嚇阻對岸，這才是我們維持台海安全的重要條件，如何有效嚇阻、強化自我防衛能力，保護台灣人民平安，才是對中共解放軍最有效的攻擊。

    她重申，民眾黨的立場是「備戰而不畏戰，能戰而不求戰」，就連前總統蔡英文與現任總統賴清德過去皆多次強調「備戰才能避戰、能戰才能止戰」，表示兩黨秉持的政策立場一致，也樂見民眾黨與民進黨採取台灣社會的最大共識。

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