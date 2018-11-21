啟動電話催票 林智堅：12席議員全上、讓他不孤單

林智堅親上火線，用親和力、誠意打出第一通催票電話給好友。（記者王駿杰攝）

2018-11-21 13:49

〔記者王駿杰／新竹報導〕年底大選進入倒數，新竹市長林智堅競選總部今天啟動電話拜票，林智堅本人也親上火線，用親和力、誠意打出第一通催票電話給好友，讓對方高喊「星期6，票投6，明日新竹新竹666！」

林智堅競選總部今召開「作伙挺小智-催票記者會」，現場坐滿力挺林智堅的電話催票志工隊，提醒民眾本週六要投下神聖的一票，支持六號林智堅與12席民進黨提名的議員，民進黨團總召柯建銘、競選總幹事鄭弘輝、前議員林漢淇都到場支持。

林智堅說，謝謝四年前投給他的選民，給他機會讓竹市從「被路過」的城市，變成光榮、驕傲、最幸福的城市，讓他淬煉成2.0版的林智堅，他也向先前未投給他的選民喊話，年輕是他的本錢，他有時間、體力與創新力，讓城市加速改變，盼這次用選票給予支持。

林智堅也呼籲首投族，別認為大人的世界很複雜，20歲的國民已有權利決定國家的未來，一定要用第一張選票支持他。

另外，許明財競選總部總幹事黃耀仁指出，許明財明天將召開記者會，公布他的催票方式，電話催票許明財老早就開始進行，只要有空，許明財就會親自打電話催票，至今整個競選總部已經撥出約4萬通的催票電話。

謝文進競選總部指出，選戰進入倒數，謝文進競選總部在最後2天展開密集催票攻勢，包括每日車隊全區掃街，也把握最後與鄉親當面懇託的機會，邀民眾廣幫謝文進宣傳，在投票日當天給予支持，這是改變新竹的唯一機會。

謝文進競總指出，謝團隊也懇請支持者一人再拉10票，若是外縣市支持謝文進的民眾，也請拿起手機撥給通訊錄中新竹市民，一起支持謝文進。

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