「一台戰二中」 本土社團力挺姚文智

台灣社等本土社團力挺民進黨台北市長候選人姚文智。（記者謝君臨攝）

2018-11-21 13:03

〔記者謝君臨／台北報導〕選戰進入最後衝刺階段，本土社團今召開記者會力挺民進黨台北市長候選人姚文智，強調在中國黑手介入與長期假消息的籠罩下，選情真相始終撲朔迷離，尤其是首都台北市，姚可謂「一台戰二中」，呼籲選民支持有台灣主體意識、捍衛台灣民主價值的姚，同時也對公投「東奧正名」投下同意一票。

台灣社等本土團體，今召開「搶救姚文智！搶救台灣！就差您這一票！」記者會，由台灣社社長張葉森主持，邀請北社社長李川信、南社社長翁銘章、公投護台灣聯盟總召集人蔡丁貴，以及台北藝術大學前校長楊其文等人出席。

張葉森表示，選戰開打以來，在中國黑手、境外敵對勢力及假新聞的影響下，選情真相始終撲朔迷離，姚文智在手牽手護台北造勢活動後，聲勢大好，他的能力、政見和執行力是所有候選人中最強的，反觀台北市長柯文哲的民調已崩盤，票投柯等於投給國民黨候選人丁守中，也等於投給中國共產黨。

李川信指出，看到近來的「柯粉」、「韓流」現象，可以看出中國公然介入台灣選舉，本次選舉是台灣對抗中國的戰爭，呼籲應支持台、美、日同盟，拒絕成為中國的一省，並稱柯文哲如果當選台北市長，2020年一定直取總統大位，應將票投給姚文智，姚對於公辦都更、文化整治的政策完善，也有能力處理五大弊案。

翁銘章說，從本次高雄的選情來看，越艱困越要挺住，他原本以為綠營已將台北市收復，不料柯竟稱「兩岸一家親」；本屆金馬獎傅榆導演的一席話，感動台灣人的心，「身為一個台灣人，講這樣的話有錯嗎？」

蔡丁貴則批評「丁守中是平庸無能的真小人」，當年他在黨內初選連連勝文都贏不了，現在怎麼可能支持他，至於「柯文哲則是偽君子、潛在的獨裁者」，他認為，所謂的棄保，應該是「棄惡保善」，而非「棄姚保柯」，只要能挺過這次的艱難，台灣就要出頭天了。

楊其文強調，光看姚文智的「3D都會公園願景」及「混居型社會住宅」兩項政策，就應該要支持他；楊說，姚的「3D蝶翼」構想，把大巨蛋、國父紀念館用平台空橋方式連接，創造了地區發展的可能性，「混居型社會住宅」則解決青年居住問題，不但省錢還可實現轉型正義。

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