李進勇偕同虎尾鎮長候選人林新丁虎尾掃街拜票

2018-11-21 12:51

〔記者廖淑玲／雲林報導〕投票前3天，雲林縣長候選人李進勇持續衝刺，今天偕同虎尾鎮長候選人林新丁在虎尾掃街拜票，李進勇懇請鄉親全力相挺，讓他繼續以清廉打造雲林各項基礎建設。

李進勇競選車隊，今天從虎尾出發，繞行土庫、元長、褒忠等鄉鎮，沿途受到許多鄉親熱情歡呼，感謝鄉親力挺與支持，讓雲林有了進步、尊嚴、光榮。

李進勇也批評張家長期汲取雲林資源，卻去投資台北、跨足中國，甚至又回頭批評雲林更老更窮，這種心態不可取，強調為人應該要懂得飲水思源。

李進勇並以縣道145線已爭取中央前瞻基礎建設計畫補助，目前正在陸續動工中；虎尾光復路往北經過木棉大道至西螺，以及元長往北港的路段，縣府也取得前瞻計畫補助，已進行設計規劃作業中，都將會在最短時間內儘速完工，讓縣道145線不只是鄉鎮間的交通要道，未來更將打造成雲林的景觀大道。

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